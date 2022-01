https://fr.sputniknews.com/20220119/six-indonesiennes-retrouvees-noyees-au-large-de-la-malaisie-1054501385.html

Six Indonésiennes retrouvées noyées au large de la Malaisie

Six Indonésiennes retrouvées noyées au large de la Malaisie

Six femmes indonésiennes se sont noyées au large de la Malaisie après que leur bateau ait chaviré lors d'une tentative présumée d'entrée illégale dans le pays... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T16:11+0100

2022-01-19T16:11+0100

2022-01-19T16:11+0100

indonésie

malaisie

migrants

bateau

femmes

noyade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102983/20/1029832010_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_97a5f15c30e2657e888f46528b1ead8f.jpg

Leurs corps ont été retrouvés mardi après-midi après que le bateau transportant 13 Indonésiens sans papiers en provenance de l'île de Batam, dans l'archipel, ait eu des ennuis au large de l’État de Johor, dans le sud de la Malaisie.Un haut responsable des garde-côtes malaisiens, Nurul Hizam Zakaria, a affirmé que des pêcheurs avaient signalé l'incident après avoir trouvé six survivants non loin de la côte.Un autre survivant et six femmes noyées ont ensuite été retrouvés au cours de recherches. Deux marins, soupçonnés de trafic d'êtres humains, ont été remis à la police, selon le responsable.L'incident survient un mois après que 21 migrants indonésiens ont perdu la vie après que leur bateau a chaviré au large de Johor.La Malaisie, relativement riche, abrite des millions de migrants des régions les plus pauvres d’Asie, dont beaucoup sans papiers. Ils travaillent dans des secteurs tels que la construction et l’agriculture.

indonésie

malaisie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

indonésie, malaisie, migrants, bateau, femmes, noyade