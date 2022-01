https://fr.sputniknews.com/20220119/tonga-la-reparation-du-cable-sous-marin-prendra-au-moins-un-mois-1054493600.html

Tonga: la réparation du câble sous-marin prendra "au moins" un mois

La réparation d'un câble de communication sous-marin reliant les îles Tonga, ravagées par une éruption volcanique et un tsunami, au reste du monde, nécessitera... 19.01.2022, Sputnik France

Le peu de communication qu'il y a eu depuis a été possible grâce à quelques téléphones satellitaires, principalement détenus par les ambassades étrangères dans la capitale Nuku'alofa.Selon l'entreprise, il y aurait deux ruptures distinctes du câble, l'une située à 37 km au large et l'autre est un câble local proche du volcan, ce qui rend sa réparation difficile.Un navire de réparation est actuellement en route depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine.Au moins trois personnes ont été tuées et plus de 100 maisons ont été endommagées après l'éruption volcanique et le tsunami survenus dans les îles Tonga.

