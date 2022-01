https://fr.sputniknews.com/20220119/tournee-de-de-mistura-au-maghreb-quelle-chance-pour-la-paix-au-sahara-occidental-1054503148.html

Tournée de De Mistura au Maghreb: quelle chance pour la paix au Sahara occidental?

Dans un entretien à Sputnik, le conseiller politique du Président sahraoui, Bachir Mustapha Sayed, évalue la portée et les résultats de la tournée de l’envoyé... 19.01.2022, Sputnik France

L’envoyé spécial du secrétaire général de l’Onu pour le Sahara occidental, l’Italo-suédois Staffan de Mistura, a entamé le 12 janvier une première tournée au Maghreb qui prend fin ce 19 janvier. Après un passage jeudi et vendredi au Maroc où il a rencontré notamment le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, qui a réaffirmé la position de son pays, il s’était rendu samedi et dimanche aux camps de réfugiés sahraouis à Tindouf (sud-ouest de l’Algérie) où il s’est entretenu avec le Président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, et d’autres responsables et militants de la société civile. Après une visite lundi en Mauritanie où une audience lui a été accordée par le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, il arrive ce mercredi à Alger pour un entretien avec les hautes autorités du pays.Que peut apporter cette visite quant à la relance du dialogue politique entre le Maroc et le Polisario? L’envoyé spécial de l’Onu a-t-il les moyens de mettre en branle un plan de résolution du conflit? À quoi s’attendre concernant le rétablissement de la paix dans la région? Y a-t-il un espoir de retour à des négociations directes pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination, à l’aune des nouvelles positions des grandes puissances et des enjeux afférents?Cette visite a "dégonflé la propagande marocaine""S’il y a un côté réussi de la visite de l’envoyé spécial du secrétaire général de l’Onu pour le Sahara occidental, c’est le fait qu’il se soit enquis personnellement de la situation des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, ce qui a permis de dégonfler la propagande marocaine bâtie de toutes pièces sur des contrevérités et des mensonges éhontés, concernant les conditions de vie des réfugiés, présentés comme de l’argent comptant à la communauté internationale", affirme M.Mustapha Sayed."Obliger le Maroc à s’asseoir à la table des négociations"Par ailleurs, il pointe le fait que le diplomate onusien "n’a pas visité la totalité du territoire du Sahara occidental, ce qui laisse un arrière-goût d’une visite +ambiguë et incomplète+. En effet, sans visiter la partie du territoire sous occupation marocaine, où les Sahraouis souffrent le martyre à cause des graves violations des droits de l’homme et des emprisonnements arbitraires, et la partie libérée sous administration du Front Polisario, mais qui subit également les attaques des forces marocaines dans le but de l’annexée, la tournée de M.de Mistura se trouve amputée d’une bonne partie de la vérité sur la situation complète au Sahara occidental".Dans le même sens, il rapporte que "lors des discussions, le Front Polisario a fait part à l’envoyé spécial de sa sincère intention d'engager un dialogue sérieux et sans condition avec la partie marocaine sous la supervision de l’Onu. Toutefois, il est clair que le retour aux pourparlers directs ne signifie pas nécessairement l'arrêt de la lutte armée, qui va s'intensifier et se renforcer dans le futur pour obliger le Maroc à s’asseoir à la table des négociations"."Personne n’a intérêt à la guerre"À ce titre, l’interlocuteur de Sputnik avertit qu’il "faut bien être conscient qu’en cas d’échec ou de démission de l’actuel envoyé spécial du secrétaire général de l’Onu, c’est le statu quo qui va s’éterniser. Or ce statu quo est celui de la guerre depuis que les forces armées marocaines sont intervenues en novembre 2020 pour prendre le contrôle du passage frontalier de Guerguerat, suite à laquelle le Président Ghali a décidé de suspendre l’engagement du Front Polisario au respect de l’accord de cessez-le-feu entre les deux parties conclu en septembre 1991"."Des fenêtres de tir s’ouvrent"?Il est de notoriété publique, comme l’a rappelé le 6 janvier à l’Assemblée nationale française le représentant du Front Polisario en Europe et au sein de l’Union européenne Oubi Bouchraya Bachir, que la France assume une lourde responsabilité dans le blocage du processus de résolution du conflit au Sahara occidental. En effet, au Conseil de sécurité, Paris a systématiquement rejeté toute perspective de référendum d’autodétermination, menaçant même de recourir à son droit de veto. Dans le même état d’esprit, la France a tout fait au sein de l’Union européenne pour maintenir en vigueur l’application des accords d’agriculture et de pêche UE-Maroc, incluant les produits issus des territoires sahraouis sous administration marocaine, pourtant annulés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).Outre la France, les États-Unis sous Donald Trump ont également soutenu le Maroc dans cette logique. Or, le 20 octobre 2021, le Sénat des États-Unis a mis son veto à l’ouverture d’un consulat américain dans la ville de Dakhla, au Sahara occidental. En juin de la même année, la commission des Affaires étrangères de la chambre des représentants avait bloqué le projet du consulat de Dakhla et la vente de drones MQ-9B au Maroc. Enfin, l’introduction dans la loi de finances 2021-2022 d’une clause limitant le soutien à l’armée marocaine pour les exercices bilatéraux ou multilatéraux.

