Un trésor du XIIe siècle découvert près d’une église du Lot – photos

Les abords de l’église Saint-Quirin à Lalbenque abritaient un trésor monétaire datant de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe. Des fouilles... 19.01.2022, Sputnik France

Un trésor a été découvert lors de fouilles archéologiques aux abords de l’église Saint-Quirin à Lalbenque, dans le Lot, rapporte le département le 17 janvier.Il s’agit d’un petit pot en céramique rempli d’environ 200 monnaies datées de la fin du XIIe-début du XIIIe siècle. Disposées dans une bourse en textile, elles s’apparentaient à des deniers médiévaux de Cahors et de Rodez, en alliage cuivreux.Parmi les autres découvertes figurent des maçonneries ayant appartenu à des bâtiments et/ou enclos, ainsi que des traces de sépultures aménagées en coffrage de dalles calcaires. Tous ces objets confirment la présence d’un cimetière sur le site jusqu’au début du XXe siècle.Quelques années plus tôt, un autre trésor avait été découvert dans la même région, à Gramat. Il est actuellement étudié et restauré dans un laboratoire spécialisé à Toulouse.

