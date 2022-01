Les premiers avions de combat Rafale DG et EG du standard F3-R, livrés par la France dans le cadre d’un accord de partenariat stratégique et militaire conclu... 20.01.2022, Sputnik France

Les premiers avions de combat Rafale arrivent en Grèce

Les premiers avions de combat Rafale DG et EG du standard F3-R, livrés par la France dans le cadre d’un accord de partenariat stratégique et militaire conclu par deux pays, sont arrivés en Grèce le 19 janvier. Le Premier ministre et le ministre de la Défense grecs ont participé à la cérémonie d’accueil sur la base aérienne de Tanagra.