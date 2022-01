Djokovic expulsé: "Les pouvoirs du ministre de l’Immigration en Australie sont ceux de Dieu"

"La Déclaration universelle des droits de l’homme octroie aux individus des libertés comme celle de travailler. On a des protections qui figurent aussi dans d’autres textes comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Est-ce qu’éventuellement Djokovic aurait un recours au-delà de ceux qu’il n’a plus en Australie? Est-ce qu’il pourrait saisir un groupe de travail de l’Onu, par exemple le comité des droits de l’homme qui est chargé de veiller au respect des dispositions du pacte international civile et politique? Il me semble que le mécanisme est possible. L’Australie est signataire du pacte en question et je pense qu’il y aurait une possibilité de soulever l’argument pour avoir un arbitrage."