Douche froide pour l'Ukraine: Biden juge peu probable une adhésion prochaine de Kiev à l’Otan

L’adhésion de l’Ukraine à l’Otan est peu probable dans les prochaines années, a déclaré le Président américain. Il a de même évoqué la possibilité ne pas... 20.01.2022, Sputnik France

Une semaine après les discussions Russie-États-Unis-Otan sur les garanties de sécurité sans que les parties ne soient parvenues à des accords concrets, Joe Biden est revenu sur les demandes clefs exposées par Vladimir Poutine lors de leur conversation de fin décembre.L’Ukraine dans l’Otan?Concernant la garantie de non-adhésion de l’Ukraine à l’Otan, rejetée précédemment par son secrétaire général, Jen Stoltenberg, le chef de l’État américain a évoqué "un certain nombre de traités internationaux" qui permettent aux pays de choisir leurs alliés.Il a aussi avancé la possibilité de ne pas déployer d’armes stratégiques sur le territoire ukrainien. Cela dépendra des actions de la Russie, note-t-il.En revanche, il a refusé l’idée de déplacer toutes les armes nucléaires hors d’Europe, en promettant d’augmenter la présence militaire en Pologne ou en Roumanie "s’il bouge [M.Poutine, ndlr]", car la défense de ces pays, membres de l’Otan, est "une obligation sacrée". Ce alors que le Kremlin a, à de nombreuses reprises, démenti préparer une invasion, se déclarant libre de déplacer ses troupes sur son territoire.Quant à l’Ukraine, "nous n'avons pas cette obligation" à son égard, "bien que nous soyons très préoccupés par ce qui s’y passe", conclu-t-il, tout en annonçant avoir expédié de l’équipement militaire à Kiev pour plus de 600 millions de dollars.Des éventuelles sanctionsInsistant sur l’hypothèse d’une agression, Joe Biden a promis d’imposer des sanctions "jamais vues" si tel était le cas.En cas d’une "incursion mineure", "nous finissons de discuter sur ce qu'il faut faire ou non", a ajouté le Président. Un communiqué précisant ses propos a été publié dans la foulée par la Maison-Blanche, indiquant toutefois que "tout mouvement des forces russes en Ukraine entraînerait une réponse rapide, sévère et unie".Tensions autour de l’UkraineMoscou a démenti à maintes reprises les informations selon lesquelles ses troupes se déploient à la frontière ukrainienne en vue d’une invasion, estimant que l’Occident les utilise en tant que prétexte pour des menaces de sanctions.Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié d’intox les affirmations sur un éventuel conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine. Vladimir Poutine a lui aussi assuré que Moscou n’avait pas l’intention d’envahir qui que ce soit.Si Washington et Kiev adoptent depuis plusieurs mois une rhétorique sur une "invasion russe", le ministère de la Défense et le Conseil de sécurité ukrainiens ont brièvement démenti début janvier tout déploiement massif de troupes russes à la frontière.En revanche, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé dans une interview accordée à CNN "une invasion graduelle de l’Ukraine par l’Otan", une organisation qui n’est rien d’autre qu’"une arme de confrontation qui s’approche de plus en plus de nos frontières". Justifiant ses propos, il a rappelé divers exercices militaires et les vols d’avions réalisés par les forces de l’Alliance près de la frontière.Toutes ces activités ont été qualifiées par Moscou de franchissement de lignes rouges. Afin d’assurer sa propre sécurité et celle sur le continent européen, la Russie a proposé à l’Otan d’accepter ses propositions de garanties de sécurité. Trois sommets ont déjà eu lieu en janvier impliquant la Russie, les États-Unis, l’Otan et l’OSCE, pendant lesquels les parties ont fait part de leurs points de vue. La réponse américaine aux propositions russes est toujours attendue.

