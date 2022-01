https://fr.sputniknews.com/20220120/israel-signe-avec-thyssenkrupp-un-contrat-de-3-mds-pour-des-sous-marins-1054514959.html

Israël signe avec Thyssenkrupp un contrat de €3 mds pour des sous-marins

Israël signe avec Thyssenkrupp un contrat de €3 mds pour des sous-marins

Israël a convenu avec Thyssenkrupp Marine Systems de développer et de produire trois sous-marins avancés pour la marine israélienne dans le cadre d'un accord... 20.01.2022, Sputnik France

2022-01-20T13:44+0100

2022-01-20T13:44+0100

2022-01-20T13:44+0100

allemagne

israël

sous-marins

sous-marin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103441/15/1034411592_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_81cb223f9cc421053727ab87bd2279dc.jpg

Israël et la société allemande ont également signé un accord de coopération stratégique industrielle qui s'élève à plus de 850 millions d'euros, a précisé le ministère.Le premier des sous-marins — faisant partie de la nouvelle classe appelée Dakar — sera livré d'ici neuf ans, selon le gouvernement israélien.Les trois sous-marins Dakar remplaceront trois des cinq sous-marins de classe Dolphin fabriqués en Allemagne — dont un sixième est en commande et en construction — que la marine israélienne utilise.L'annonce intervient quelques jours seulement avant que le gouvernement israélien ne discute de la création d'une commission d'enquête pour examiner le processus décisionnel dans le cadre d'acquisitions de sous-marins et de bateaux lance-missiles à l'Allemagne de 2009 à 2016 d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.Plusieurs personnes, dont un homme d'affaires, un ancien officier de la marine et un ancien ministre, sont accusées de corruption, de blanchiment d'argent et d'invasion fiscale dans le cadre de ces transactions.

allemagne

israël

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, israël, sous-marins, sous-marin