Jean Castex et Olivier Véran s'expriment sur la levée des restrictions sanitaires - vidéo

Suivez en direct la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran organisée alors que le nombre de contaminations quotidiennes par le Covid-19 reste... 20.01.2022, Sputnik France

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiennent ce jeudi 20 janvier une conférence de presse à l'issue du conseil de défense sanitaire consacré à la cinquième vague de Covid-19 en France.Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le gouvernement devrait donner un calendrier aux Français concernant la levée ou le maintien des restrictions sanitaires imposées fin décembre face à l'arrivée du variant Omicron, hautement contagieux, du coronavirus SARS-CoV-2.Jean Castex a annoncé l'entrée en vigueur du pass vaccinal à partir du 24 janvier et la réouverture des discothèques et le retour des concerts debout le 16 février. Le télétravail sera recommandé à partir du 2 février, mais il ne sera plus obligatoire tout comme le masque à l'extérieur, selon le Premier ministre.Parmi les restrictions actuellement en place figurent la limitation des grands rassemblements à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur, l'interdiction des concerts debout et le télétravail obligatoire pour un minimum de trois jours par semaine.Le 18 janvier, la France a enregistré un nouveau record avec 464.769 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, contre 436.167 contaminations le 19 janvier.

