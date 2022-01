https://fr.sputniknews.com/20220120/la-banque-centrale-chinoise-assouplit-encore-sa-politique-monetaire-1054511202.html

La banque centrale chinoise assouplit encore sa politique monétaire

La Chine a assoupli sa politique monétaire jeudi en abaissant ses principaux taux d'intérêt et les marchés estiment que Pékin pourrait poursuivre sur cette... 20.01.2022, Sputnik France

La Banque populaire de Chine (BPC) a ramené le taux préférentiel de prêt (TPP) à un an, son nouveau taux de référence, à 3,70% contre 3,80% auparavant, et celui à cinq ans à 4,65% contre 4,60%. Il s'agit de la première baisse de ce dernier depuis avril 2020.Les réductions de ces taux étaient attendues par le marché, Pékin ayant plaidé en faveur d'un assouplissement monétaire accru pour soutenir l'économie.La réduction du TPP à cinq ans suggère que "les autorités chinoises sont désireuses de réduire le coût du crédit, de sorte que la croissance du crédit devrait rebondir après la fête du printemps [le début des festivités du Nouvel An à partir du 1er février, NDLR] afin de réduire la pression sur la macroéconomie", estime Marco Sun, analyste en chef chez MUFG.La banque centrale chinoise "devrait se dépêcher, faire en sorte que ses opérations soient tournées vers l'avenir, devancer la courbe du marché et répondre aux préoccupations générales en temps utile", a déclaré mardi le vice-gouverneur de l'institution, Liu Guoqiang.Sheana Yue, économiste chez Capital Economics, prévoit une nouvelle réduction de 20 points de base du TPP à un an au cours du premier semestre.Lundi, la BPC avait contre toute attente abaissé son taux de facilité de crédit à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, après le ralentissement plus marqué que prévu des ventes au détail en décembre.

