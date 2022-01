https://fr.sputniknews.com/20220120/la-coree-du-nord-pourrait-revoir-son-moratoire-sur-les-tests-1054512837.html

La Corée du Nord pourrait revoir son moratoire sur les tests

La Corée du Nord pourrait revoir son moratoire sur les tests

La Corée du Nord va renforcer ses capacités de défense et revoir les mesures de confiance qu'elle a prises avec les Etats-Unis du fait de la politique hostile... 20.01.2022, Sputnik France

D'après l'agence de presse KCNA, les activités suspendues dans le cadre de ces mesures vont être examinées en vue de leur reprise éventuelle, une référence semble-t-il au moratoire sur les tests nucléaires et de missiles de longue portée.Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a organisé une réunion du puissant politburo du Parti des travailleurs au pouvoir pour "discuter et décider de travaux immédiats et de questions importantes de politique", dont des contre-mesures face à l'hostilité de la politique des Etats-Unis.Elle a fait savoir que le politburo avait ordonné la révision des "mesures de confiance prises de notre propre initiative" et l'examen immédiat "de la question d'une reprise de toutes les activités suspendues temporairement".Pyongyang respecte un moratoire sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017, en marge d'une ouverture diplomatique avec les Etats-Unis et la Corée du Sud - des discussions tombées depuis dans l'impasse.La Corée du Nord a toutefois continué de procéder à des tests de missiles à courte portée, notamment depuis le début de l'année, alors que son numéro un Kim Jong-un a appelé lors de ses voeux du Nouvel An à un renforcement des capacités militaires du pays.

