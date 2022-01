https://fr.sputniknews.com/20220120/lautriche-introduit-une-loterie-nationale-pour-la-vaccination-contre-le-covid-19-1054516915.html

L'Autriche introduit une loterie nationale pour la vaccination contre le Covid-19

Assurant qu'il y aurait une récompense financière pour ceux qui se font vacciner, il a indiqué que son pays avait tiré les leçons du passé "et nous avons vu qu'une loterie de vaccination est la meilleure façon possible de mettre en place un tel système".Ce plan de relance, qui prévoit une loterie pour des bons d'une valeur de 500 euros, sera mis en place en partenariat avec l'ORF, le radiodiffuseur national autrichien de service public.La loterie débutera le 15 mars pour coïncider avec la mise en œuvre des contrôles de vaccination obligatoire prévus et s'appliquera aux personnes déjà vaccinées, ainsi qu'à celles qui décident de se faire vacciner pour la première fois.Les bons seront valables dans divers commerces en Autriche, notamment dans les domaines de la vente au détail, de la gastronomie, de l'hôtellerie et des installations culturelles et sportives, mais les achats en ligne ne devraient pas être inclus.Le gouvernement fédéral a également annoncé une enveloppe financière supplémentaire pour les municipalités afin de les encourager à augmenter le taux de vaccination.Le Parlement autrichien doit adopter dans la journée de jeudi la loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes, devenant le premier pays de l'Union Européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie de Covid-19.Près de 30.000 infections en 24 heures ont été annoncées, mercredi, dans ce pays où environ 72% de la population de 8,9 millions d'habitants dispose à ce stade d'un schéma vaccinal complet.

