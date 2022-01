https://fr.sputniknews.com/20220120/les-experts-de-loms-pour-une-surveillance--en-temps-reel--des-animaux-reservoirs-1054510030.html

Les experts de l'OMS pour une surveillance " en temps réel " des animaux réservoirs

Le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le Covid a plaidé pour la mise en place d'une "surveillance en temps réel" des possibles... 20.01.2022, Sputnik France

Cette surveillance permettra également d'identifier en temps nécessaire les éventuelles apparitions et évolutions de variants chez ces animaux et de pouvoir ainsi évaluer les risques en matière de santé publique, écrivent les experts de l'OMS.Dans ses recommandations, le comité demande donc aux Etats membres de l'OMS d'"établir des enquêtes épidémiologiques sur la transmission du SRAS-CoV-2 au niveau de l'interface homme-animal et une surveillance ciblée sur les hôtes et réservoirs animaux potentiels".Le comité a convenu "à l'unanimité" que la pandémie "constitue toujours un événement extraordinaire qui continue de nuire à la santé des populations du monde entier, présente un risque de propagation internationale et d'interférence avec le trafic international, et requiert une réponse internationale coordonnée".

