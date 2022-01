https://fr.sputniknews.com/20220120/les-republicains-du-senat-bloquent-le-projet-de-loi-sur-le-droit-de-vote-1054513956.html

Les républicains du Sénat bloquent le projet de loi sur le droit de vote

Les sénateurs républicains ont bloqué mercredi l'adoption d'un projet de loi soutenu par les démocrates visant à réformer le droit de vote. 20.01.2022, Sputnik France

Les démocrates devaient rallier au moins 10 républicains pour atteindre le seuil de 60 voix nécessaire pour faire avancer la plupart des lois au Sénat, une règle connue sous le nom de "filibuster".Le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, a alors proposé un vote visant à modifier la règle du "filibuster" afin de contourner l'opposition républicaine et adopter le projet de loi à la majorité simple.Les sénateurs démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema se sont joints aux sénateurs républicains et ont voté contre cette mesure, infligeant un deuxième revers à leur camp.Le sénateur républicain Mitt Romney a déclaré aux journalistes qu'un groupe de sénateurs prévoyait de se réunir vendredi pour discuter du lancement d'un effort bipartisan.

