Pas de puissance étrangère derrière le syndrome de La Havane, selon la CIA

Le syndrome de La Havane, un mal mystérieux qui a frappé des diplomates et des militaires américains à travers le monde, ne serait finalement pas imputable à... 20.01.2022, Sputnik France

Ce mal, dont les symptômes sont maux de tête, nausées et parfois séquelles neurologiques, a parfois été comparé à des "attaques acoustiques" attribuées par certains à la Russie.Mais l'agence américaine du renseignement n'a "pour l'instant pas trouvé de preuves d'une implication d'une puissance étrangère dans ces incidents", a expliqué jeudi à l'AFP un haut responsable du gouvernement, sous couvert d'anonymat.La majorité des cas s'expliqueraient par des conditions médicales, dont des maladies non diagnostiquées ou des facteurs environnementaux et techniques, a mis en avant ce responsable.L'enquête n'est pas terminée, car une vingtaine de cas sont encore à l'étude, a-t-il conclu.Des conclusions contestéesLa publication de ce rapport intermédiaire a semé le trouble. Sans en rejeter ses conclusions, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a estimé jeudi qu'elles "ne remettent pas en question le fait que nos collègues [...] souffrent de symptômes réels".Les signalements des victimes "n'ont pas toujours été pris au sérieux", a commenté le chef de la commission renseignement au Sénat, Mark Warner, notant que ce rapport "reflète seulement le travail préliminaire de la CIA".Il a aussi provoqué la colère de l'avocat Mark Zaid, représentant plusieurs victimes américaines, qui a crié à la "désinformation". D'autres agences du renseignement sont "furieuses de l'absence de coordination et elles ne sont pas d'accord", a-t-il écrit sur Twitter. Selon lui, la CIA veut avec ce rapport apaiser "une révolte au sein de ses effectifs, car des agents ne veulent pas partir à l'étranger".Syndrome de La HavaneCe mal a d'abord frappé des diplomates américains et canadiens en poste à Cuba en 2016, d'où son nom de syndrome de La Havane. Des "incidents anormaux de santé", comme ils sont appelés dans le jargon administratif, ont ensuite été signalés ailleurs dans le monde (Chine, Allemagne, Australie, Russie, Autriche) et même à Washington.Ces incidents se caractérisent par des migraines, vertiges ou nausées. Les personnes concernées rapportent des problèmes de coordination, de mouvement des yeux, ainsi que de l'anxiété, de l'irritabilité et ce que des victimes ont appelé un "brouillard cognitif". Des lésions cérébrales ont même été diagnostiquées. Depuis le début, les autorités américaines ont oscillé sur les origines de ce mal mystérieux.En août 2021, la visite à Hanoï de la vice-Présidente américaine Kamala Harris avait été retardée après une alerte dans la capitale vietnamienne.Le département d'État refuse de fournir une estimation du nombre de personnes touchées, mais le chiffre d'un millier a été évoqué. Elles seraient une trentaine au Canada alors qu'Ottawa n'a reconnu que 14 cas.Certains responsables ont minimisé des symptômes parfois attribués au stress tandis que d'autres évoquant de possibles attaques de pays hostiles par ondes radio. Mais cette thèse est aussi remise en cause par certains scientifiques, qui jugent improbable une cause commune pour tous les cas signalés.

2022

Actus

