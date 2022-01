https://fr.sputniknews.com/20220121/absurde-le-kremlin-reagit-a-un-projet-us-de-sanctions-contre-moscou-1054536622.html

"Absurde": le Kremlin réagit à un projet US de sanctions contre Moscou

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a qualifié d'absurde le projet de nouvelles sanctions contre les dirigeants russes proposé au Congrès... 21.01.2022, Sputnik France

Il est inutile de commenter chaque projet de loi absurde proposé par les parlementaires américains, a déclaré ce vendredi 21 janvier Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, à propos des propositions d’adopter des sanctions contre Vladimir Poutine et plusieurs responsables russes de haut rang, avancées par certains membres du Congrès des États-Unis.Deuxième projet de sanctions US en 10 joursSelon des informations publiées sur le site du Congrès américain, le député républicain Jim Banks a présenté le 19 janvier un nouveau projet de mesures restrictives contre la Russie. Ce projet a été soumis à la veille d’entretiens entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui se sont déroulés ce vendredi 21 juillet à Genève.D’après le Washington Post, les sanctions évoquées dans ce projet, surnommé par son auteur "Loi sur la responsabilité de Poutine" (Putin Accountability Act), visent personnellement Vladimir Poutine, les membres du gouvernement, les chefs des services de renseignement, d’enquête et d’application des peines, de l'administration présidentielle, de la Commission électorale russes, ainsi que plusieurs hommes d'affaires et journalistes.Le 12 janvier, le sénateur démocrate Robert Menendez avait dévoilé un autre projet de loi visant à imposer des sanctions radicales au Président, au Premier ministre, aux ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi qu’à plusieurs militaires hauts gradés et aux grandes banques russes si Moscou s'engageait dans des hostilités contre l'Ukraine. Cette proposition de loi intitulée "Défendre la souveraineté de l'Ukraine" a vu le jour alors que le conseil Otan-Russie venait de se terminer à Bruxelles et deux jours après des négociations entre la Russie et les États-Unis à Genève.Les sanctions proposées par M.Menendez devraient frapper au moins trois des plus grandes banques russes parmi les 12 de la liste, dont Sberbank, VTB, Gazprombank, ainsi que le Fonds russe d’investissements directs (RFPI), qui assure notamment la promotion des vaccins anti-Covid Spoutnik V et Spoutnik Light.M.Peskov avait alors indiqué que la mise en place de sanctions contre un chef d’État était "une mesure intolérable équivalente à une rupture des relations".

