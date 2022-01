https://fr.sputniknews.com/20220121/au-moins-17-morts-et-59-blesses-dans-laccident-dun-camion-dexplosifs-dans-louest-du-ghana-1054529946.html

Au moins 17 morts et 59 blessés dans l'accident d'un camion d'explosifs dans l'ouest du Ghana

Au moins 17 morts et 59 blessés dans l'accident d'un camion d'explosifs dans l'ouest du Ghana

Une explosion provoquée par l'accident d'un camion transportant des explosifs pour une mine a fait au moins 17 morts et 59 blessés jeudi et dévasté une ville... 21.01.2022, Sputnik France

L'explosion s'est produite vers midi jeudi à Apiate, non loin de Bogoso, une ville minière située dans la région Occidentale, à environ 300 kilomètres à l'ouest d'Accra.Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est "un accident impliquant un camion transportant des matières explosives pour une société minière, une moto et un troisième véhicule qui a eu lieu près d'un transformateur électrique et conduit à l'explosion", a indiqué le ministre de l'Information Kojo Oppong-Nkrumah dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.Aux alentours de 17h00 locales (16h00 GMT), les autorités avaient dénombré "un total de 17 personnes malheureusement confirmées mortes", et de "59 personnes blessées secourues", a-t-il expliqué.Le Ghana est le deuxième producteur d'or d'Afrique, après l'Afrique du Sud. L'industrie minière dans ce pays implique à la fois de gros acteurs mondiaux, mais aussi des activités minières artisanales, dont de nombreuses illégales.

