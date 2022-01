https://fr.sputniknews.com/20220121/facebook-bloque-la-publication-de-nouveaux-contenus-de-sputnik-arabic-1054541128.html

Facebook bloque la publication de nouveaux contenus de Sputnik Arabic

Facebook bloque la publication de nouveaux contenus de Sputnik Arabic

Le réseau social Facebook a décidé de bloquer les futures publications de la page en arabe de l'agence Sputnik. Une mesure temporaire, selon la firme... 21.01.2022

Les futures publications de la page Sputnik Arabic ont été bloquées par Facebook. Selon la notification, l’accès à la page a été limité pour des raisons de sécurité pour quelques jours.Contacté, Facebook a donné une réponse dépourvue de détails, se contentant de citer la liste des normes communautaires du réseau social: "La restriction a été introduite en raison d'un non-respect potentiel de nos politiques". Malgré des tentatives répétées pour obtenir une explication de sa décision, Facebook s'est limité à confirmer le blocage de "certaines fonctionnalités" et à énumérer les raisons générales pour imposer de telles restrictions.C’est la première fois que Sputnik Arabic se trouve dans cette situation. Les récentes publications postées sur la page n'ont pas été étiquetées comme violant les normes communautaires du réseau social.Auparavant, un tel marquage a été attribué à une vidéo sur la vie du général iranien Qassem Soleimani tué dans une frappe de l'US Air Force, que la rédaction a publiée sur Facebook après sa mort en janvier 2020. En outre, le réseau social a bloqué et étiqueté comme "trompeurs sur l'efficacité des médicaments pendant une pandémie" plusieurs messages sur l'approbation pour l'utilisation par le ministère russe de la Santé du vaccin Spoutnik V.Le site https://arabic.sputniknews.com/ a été lancé en février 2015 et rassemble aujourd'hui une équipe internationale de plusieurs dizaines de journalistes d'Égypte, de Syrie, d'Irak, de Palestine, du Liban, de Tunisie et de Russie.Son audience est de près de 14 millions de vues par mois, soit environ 296.000 visiteurs uniques en moyenne quotidiennement, selon Google Analytics en décembre 2021. La page Facebook de Sputnik Arabic est suivie par plus de deux millions d’abonnés.Le 14 janvier, Facebook avait suspendu la page de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements au motif qu'elle avait publié des "contenus illégaux". Plus tard, l’accès à la page a été rétabli à la suite d’une réclamation du régulateur russe des télécommunications Roskomnadzor, qui avait dénoncé "un acte de censure". Meta, maison-mère de Facebook, avait expliqué le 19 janvier à Sputnik que la page avait été bloquée par erreur par ses outils automatisés.

