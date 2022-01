https://fr.sputniknews.com/20220121/frontiere-canada-usa-quatre-personnes-retrouvees-mortes-de-froid-1054529754.html

Frontière Canada-USA: quatre personnes retrouvées mortes de froid

Frontière Canada-USA: quatre personnes retrouvées mortes de froid

Quatre personnes, dont un bébé, ont été retrouvées mortes alors qu'elles tentaient de traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis, a annoncé jeudi... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T11:22+0100

2022-01-21T11:22+0100

2022-01-21T11:25+0100

états-unis

frontière

froid

canada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102317/44/1023174405_9:0:3879:2177_1920x0_80_0_0_f9096775e0aeb762bf9c7a931574a6b4.jpg

Les corps ont été retrouvés mercredi à l'est d'Emerson, dans la province canadienne du Manitoba (centre), selon la même source qui indique que les victimes sont mortes d'hypothermie, la température pouvant atteindre -35°C en pleine tempête de froid.Deux adultes, une femme et un homme, ainsi que le bébé, ont été retrouvés ensemble. Un autre corps, que les policiers pensent être celui d’un adolescent, a été retrouvé un peu plus loin, précise-t-on.Selon le procureur des États-Unis pour le district du Minnesota, l’État américain au sud du Manitoba, il s’agit d’une famille de quatre ressortissants indiens qui ont été subitement séparés de leur groupe qui traversait la frontière de façon irrégulière.Un homme de 47 ans habitant en Floride a été formellement accusé, jeudi, d’être un passeur de migrants clandestins, après la découverte des corps sans vie.La représentante du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Canada, Rema Jamous Imseis, s'est dite attristée par ces décès. "Quelles que soient les circonstances, dit-elle, personne ne devrait jamais avoir à choisir un périple aussi périlleux."

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, frontière, froid, canada