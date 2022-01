https://fr.sputniknews.com/20220121/inde-deux-morts-dans-des-attaques-de-leopards-1054529619.html

Inde: deux morts dans des attaques de léopards

Inde: deux morts dans des attaques de léopards

Deux enfants ont été tués par des léopards dans des villages près du sanctuaire de faune de Katarniaghat (KWS) situé dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, a... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T11:17+0100

2022-01-21T11:17+0100

2022-01-21T11:26+0100

inde

victimes

léopard

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103950/92/1039509265_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_2e1fc2ff61b7a5ed2adc7eaa9a3d00b4.jpg

Les corps des victimes ont été retrouvés, mercredi, après une opération de recherche massive menée par une équipe forestière, la police et les habitants.L'officier forestier, Akash Deep Badhawan a déclaré qu'un jeune de 9 ans, avait été attaqué et traîné par un léopard au village de Rikkha Pakadiya Deewan, lundi soir.Une équipe conjointe de la police et du département des forêts a lancé une opération de ratissage de la forêt voisine avant de repérer le corps dans les buissons de Ghusri, dans la chaîne forestière de Motipur.Lors de la deuxième attaque, un enfant de 4 ans, en visite à son oncle dans le village de Maiglapurwa, a été mortellement attaqué par un léopard lundi dernier.Les autorités forestières ont demandé à la population locale de ne pas s'aventurer la nuit dans la forêt et de ne se déplacer qu'en groupe.Le département des forêts a également commencé les préparatifs pour installer des cages pour piéger les léopards.Le nombre des léopards en Inde est évalué entre 12.000 et 14.000, selon une enquête menée par l'Organisation indienne de protection de la vie sauvage (CWS).

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, victimes, léopard, attaque