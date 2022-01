https://fr.sputniknews.com/20220121/inondations-en-afrique-du-sud-le-gouvernement-decrete-letat-de-catastrophe-nationale-1054532855.html

Inondations en Afrique du Sud: le gouvernement décrète l’état de catastrophe nationale

Inondations en Afrique du Sud: le gouvernement décrète l’état de catastrophe nationale

L’Afrique du Sud a décrété l’état de catastrophe nationale suite aux inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans l’est du pays, a... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T14:22+0100

2022-01-21T14:22+0100

2022-01-21T14:22+0100

afrique du sud

inondation

catastrophe naturelle

pluies torrentielles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/1044157126_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4e1af5260135568a369c6a329dc80d4c.jpg

Cette décision a été prise après l’évaluation de l'ampleur et de la gravité des phénomènes météorologiques violents survenus dans certaines parties du pays, notamment au niveau des provinces du KwaZulu-Natal, de l'État Libre et du Gauteng, a déclaré le directeur du Centre, Mmaphaka Tau.Il a précisé que les inondations, les vents violents et les glissements de terrains ont entraîné des pertes en vies humaines et des dommages aux biens, aux infrastructures et à l'environnement.Mardi, le ministère de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles a souligné que les fortes pluies estivales qu'a connues l'Afrique du Sud durant les dernières semaines ont fait au moins 82 morts.Selon une étude menée par plusieurs universités, les tempêtes et les cyclones tropicaux pourraient devenir plus réguliers durant les prochaines années sur les côtes est de l’Afrique du Sud à cause du réchauffement climatique.Le groupe de chercheurs qui a réalisé cette étude a ainsi exhorté des autorités du pays à procéder à l'évaluation des dangers éventuels le long de la côte qui est jugée plus vulnérable aux cyclones tropicaux touchant terre.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, inondation, catastrophe naturelle, pluies torrentielles