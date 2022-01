https://fr.sputniknews.com/20220121/la-maison-maudite-il-meurt-au-meme-endroit-que-son-ami-deux-ans-plus-tard-1054529463.html

"La maison maudite": il meurt au même endroit que son ami deux ans plus tard

"La maison maudite." Depuis hier, c’est le nom qui est donné à une habitation située 2 Grand-rue à Silmont, dans la Meuse. En cause? Le décès de deux amis près de cette maison, dans les mêmes circonstances, mais à deux ans d’intervalle, rapporte l’Est républicain.Selon le quotidien régional, le 20 janvier, un jeune au volant, à grande vitesse dans une chicane, a terminé sa course dans la façade de ladite maison, après quoi la voiture s’est embrasée et le feu s’est propagé à l’habitation. Les propriétaires ont été conduits au centre hospitalier par les pompiers, alors que le conducteur est mort à l’aube.Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer si l’accident est volontaire à cause des similitudes avec le précédent drame.En effet, en mai 2019, un ami du conducteur est décédé dans les mêmes circonstances, à la même heure, à l’exception que ce dernier roulait sans permis de conduire et des conditions météorologiques qui n’étaient pas les mêmes: du brouillard en mai 2019, une nuit claire ce jeudi.Accident ou acte volontaire?Malgré l’extinction de l’action publique avec le décès de l’automobiliste, le procureur de la République de Bar-le-Duc a demandé de poursuivre les investigations pour démontrer s’il s’agit d’un accident ou d’un acte volontaire. Selon lui, "on doit à cette famille de rechercher la vérité"."C’est un garçon qui pouvait avoir des passages à vide, il a un vécu douloureux", a indiqué le procureur Sofian Saboulard à l’Est républicain, expliquant que le jeune homme avait perdu sa mère il y a quelques années, avant que son ami ne meure au même endroit que lui.

