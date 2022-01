https://fr.sputniknews.com/20220121/la-russie-veut-un-depart-des-troupes-de-lotan-de-roumanie-et-de-bulgarie-1054530748.html

La Russie veut un départ des troupes de l'Otan de Roumanie et de Bulgarie

Les garanties de sécurité demandées par la Russie auprès des puissances occidentales comprennent des dispositions exigeant que les forces de l'Otan quittent la... 21.01.2022, Sputnik France

Moscou a exigé de l'alliance transatlantique des garanties juridiquement contraignantes sur un arrêt de l'expansion de l'Otan et le retour à ses frontières de 1997.Interrogé sur ce que cela signifiait pour la Roumanie et la Bulgarie, qui ont rejoint l'Otan après 1997, le ministère russe a répondu que Moscou souhaitait que toutes les troupes étrangères, armes et autres matériels militaires soient retirés de ces pays.

