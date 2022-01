https://fr.sputniknews.com/20220121/lacces-au-pass-vaccinal-avec-une-seule-dose-avec-castex-cest-deja-les-soldes--1054537991.html

L’accès au pass vaccinal avec une seule dose: avec Castex, c’est déjà les soldes!

L’accès au pass vaccinal avec une seule dose: avec Castex, c’est déjà les soldes!

Annonçant l’entrée en vigueur du pass vaccinal au 24 janvier, le Premier ministre a prévu une exception pour les primo-vaccinés avant mi-février. Le virologue... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T16:55+0100

2022-01-21T16:55+0100

2022-01-21T17:11+0100

covid-19

france

jean castex

campagne de vaccination contre le covid-19 en france

passeport sanitaire

pass vaccinal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1046043994_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_fa86f4bafad441cfa7bc24035ddfb2e5.jpg

Le calendrier de mise en place des nouvelles restrictions sanitaires et de leur levée devient de plus en plus complexe. Pour "booster" la vaccination en France –où 52.378.629 personnes sont entièrement vaccinées mais où plus de quatre millions de Français n’ont reçu aucune dose–, l’exécutif propose un "assouplissement" des conditions d’accès au pass vaccinal.Ainsi, le Premier ministre a déclaré que "pour toute personne se faisant vacciner pour la première fois avant le 15 février", le pass vaccinal lui serait attribué sans le schéma complet, sous réserve qu’elle promette "de faire sa deuxième dose dans un délai de 28 jours".Contacté par Sputnik, le virologue Hervé Fleury reste très dubitatif sur cette mesure. "C’est peut-être la saison des soldes!!!", ironise-t-il.À cela s’ajoute la nécessité de "présenter un test négatif de moins de 24 heures" pour pouvoir bénéficier du régime spécial. Pour notre interlocuteur, cela implique la surveillance de données complexes: "les périodes d’incubation, les moments où il faut se faire tester en antigènes…". Et on complète ces difficultés techniques d’ordre médical par des difficultés d’ordre moral: "faire confiance aux personnes qui vont s’engager à se faire vacciner pour la deuxième fois".Par ailleurs, en mettant en place ce régime spécial, on mise sur la discipline de ceux qui ont jusqu’à présent refusé la piqûre! Rappelons qu’au mois de septembre dernier, près de 36.000 assurés avaient été soupçonnés d’avoir bénéficié d’un faux pass sanitaire. Et 2.300 faux certificats ont été révoqués en décembre, selon des chiffres donnés par l’Assurance maladie.Politique vaccinale et politique tout courtCe vendredi 21 janvier, le Conseil constitutionnel vient de valider les annonces de Jean Castex et d’Olivier Véran sur l’entrée en vigueur du pass vaccinal le 24 janvier prochain. Mais le Premier ministre projette également "de lever progressivement en février la plupart des restrictions prises pour freiner l’épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal".Notre interlocuteur voit plutôt "quelque chose de stratégique derrière" le calendrier d’assouplissement annoncé par le Premier ministre.Pour le scientifique, Jean Castex "aurait pu se dispenser de ces dispositions". Surtout que bientôt, "il faudra sortir de l’ENA ou de Polytechnique pour être en mesure de suivre intellectuellement les variations incessantes des obligations". Il présage qu’"on va lever le pass vaccinal au moment où le Président actuel nous annoncera qu’il est de nouveau candidat".

https://fr.sputniknews.com/20220120/pres-de-500000-cas-de-covid-19-par-jour-pourtant-une-lumiere-est-visible-au-bout-du-tunnel-1054520908.html

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

france, jean castex, campagne de vaccination contre le covid-19 en france, passeport sanitaire, pass vaccinal