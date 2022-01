https://fr.sputniknews.com/20220121/lancien-footballeur-bresilien-pele-brievement-hospitalise-1054527078.html

L'ancien footballeur brésilien Pelé brièvement hospitalisé

La chaîne de télévision ESPN avait auparavant rapporté que Pelé, âgé de 81 ans, avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo pour des séances de chimiothérapie.Selon ESPN, des examens avaient auparavant permis de diagnostiquer une tumeur à l'intestin, une autre au foie et le début d'une troisième dans un poumon, et de nouveaux examens étaient nécessaires pour rechercher d'autres foyers cancéreux.En septembre dernier, le triple champion du monde de football avait subi une intervention chirurgicale pour l'ablation d'une tumeur au colon et il était resté hospitalisé près d'un mois.Il avait de nouveau été admis à l'hôpital le mois dernier pour des séances de chimiothérapie.

