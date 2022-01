https://fr.sputniknews.com/20220121/les-institutions-francaises-mauvais-chiens-de-garde-pour-les-libertes-face-au-covid-1054516326.html

Les institutions françaises, mauvais chiens de garde pour les libertés face au Covid?

Les institutions françaises, mauvais chiens de garde pour les libertés face au Covid?

Depuis la crise sanitaire, le gouvernement rencontre peu d’opposition des institutions face à ses restrictions. "Jusqu’où va-t-on aller?", s’interroge l’avocat... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T10:00+0100

2022-01-21T10:00+0100

2022-01-21T10:00+0100

covid-19

podcasts

france

conseil constitutionnel

podcast

covid-19

pass vaccinal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

Où sont donc les contrepoids aux actions du gouvernement et les institutions soi-disant "pare-feux"? Le pass sanitaire se transforme en pass vaccinal, remettant en cause le principe des libertés fondamentales. Pourtant le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel sont censés assurer la conformité de la loi avec les droits fondamentaux. Tarek Koraitem, avocat pénaliste des affaires et de la pratique internationale, confirme que "jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel n’a fait que valider les lois votées par le Parlement en y apportant des modifications d’ordre cosmétique".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, france, conseil constitutionnel, podcast, covid-19, pass vaccinal