L'UFC espère organiser une soirée de combats MMA en France en 2022

"Nous avons bon espoir que 2022 soit l'année où nous organiserons un événement UFC en France", a affirmé jeudi à l'AFP Lawrence Epstein, directeur général de... 21.01.2022, Sputnik France

"Nous travaillons à l'organisation d'un événement plus tard cette année. Nous avons bon espoir que 2022 soit l'année où nous organisons un événement UFC en France, en sachant que le Covid a un rôle de joker dans tout ceci. Mais, véritablement, nous serions même heureux de faire d'une série d'événements sur une base annuelle en France", a dit M. Epstein.Le 22 janvier, à Anaheim (Californie) aura lieu le championnat du monde des lourds entre le Camerounais Francis Ngannou, tenant du titre, et le Français Ciryl Gane, au parcours météorique moins de quatre ans après ses débuts dans ce sport.Cette affiche, considérée par l'UFC comme "une des plus importantes dans l'histoire de la catégorie", aurait pu se dérouler en France si la pandémie n'était pas encore aussi galopante.Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Mais il y a le Covid et d'autres problèmes logistiques qui font que nous n'avons tout simplement pas pu organiser cette soirée là-bas", a-t-il expliqué.L'UFC s'attend à ce que ce combat ait un fort impact pour sa promotion en France, "qui est un marché déjà très important".

