Plus de 240.000 réfugiés enregistrés au Niger

Plus de 240.000 réfugiés enregistrés au Niger

Le Représentant adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Mamady Fatta Kourouma a annoncé que le Niger accueille plus de... 21.01.2022

Le Représentant adjoint du HCR a indiqué que le Niger accueille plus de 240.000 réfugiés dont environ 179.000 déplacés internes sur son territoire, rapporte l'Agence nigérienne de presse (ANP).M. Kourouma a, à cet effet, rassuré que ''le HCR, le Système des Nations Unies et ses partenaires ne cesseront de chercher des fonds afin d'apporter leur soutien aux programmes de développement communautaire".Il a rappelé qu'à ce jour, "le HCR et ses partenaires ont mis en place un programme d'accompagnement de la population locale, à travers les 8 villages d'accueil des demandeurs d'asile de Bangui, et se préparent à apporter d'autres appuis aux 26 villages dans le département de Tillia, en coordination avec les autorités départementales, communales et administratives de ces deux départements".Bien que le Niger soit considéré comme un pays stable, il est entouré de pays touchés par des conflits, ce qui lui fait recevoir un grand nombre de réfugiés avec une insécurité croissante près de la région frontalière avec le Mali et la région de Diffa.En plus de la situation sécuritaire instable, l'insécurité alimentaire au Sahel et les années successives de sécheresse, d'inondations et d'autres défis entraînent une augmentation des réfugiés et des déplacements de population au Sahel.

