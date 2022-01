https://fr.sputniknews.com/20220121/pourquoi-laffaire-sur-la-mort-de-gaspard-ulliel-risque-detre-classee-1054528629.html

Pourquoi l'affaire sur la mort de Gaspard Ulliel risque d'être classée

Leur vitesse n’était pas excessive et aucune faute n’a été commise par Gaspard Ulliel ou l’autre skieur entrés en collision sur une piste de ski en Savoie... 21.01.2022, Sputnik France

L’enquête sur la mort de l’acteur Gaspard Ulliel, 37 ans, césarisé pour Juste la fin du monde, touche probablement à sa fin.Le parquet d’Albertville semble se diriger vers un classement de l’enquête dans les prochains jours, rapporte Le Dauphiné. Et aucune plainte n'a été déposée, relate France Bleu.Une mauvaise chuteD’après les constatations, les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans le 18 janvier, vers 16 heures sur le domaine skiable de la Rosière (Savoie). Plus tôt, la procureure avait indiqué à l’AFP que l’acteur avait bifurqué vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre des amis qui se trouvaient sur une autre piste.Au moment de la collision, l’autre skieur impliqué, d’origine lituanienne, portait un casque, contrairement à l’acteur, précise Le Dauphiné." Si M.Ulliel avait porté un casque, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie? Je ne peux absolument pas l’affirmer", conclut-elle.Extrêmement choqué, le skieur lituanien n’a pas été blessé dans l’accident, tandis que l’acteur français a subi un traumatisme crânien. Mais la collision n'aurait pas été particulièrement violente. Gaspard Ulliel aurait été déséquilibré et sa tête aurait heurté le sol, selon les constatations et témoignages recueillis, relayés par France Bleu. À l'arrivée des secours, l’acteur était inconscient, immobile dans la neige. Il a été transporté par hélicoptère à l’hôpital. Il est décédé le lendemain.Aucune responsabilité engagéeQuatre enquêteurs de la CRS Alpes ont été mobilisés et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Le skieur impliqué ainsi que deux témoins ont été entendus.Selon le parquet, cité par Le Dauphiné, aucune responsabilité ne serait engagée.La disparition brutale de l’acteur, connu pour avoir joué le rôle d’Yves Saint-Laurent dans le biopic réalisé par Bertrand Bonello, a suscité beaucoup d’émotion. Plusieurs acteurs et responsables politiques, parmi lesquels Emmanuel Macron, Jean Castex, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, ont adressé leurs condoléances aux proches de l’acteur. Le 19 janvier, un hommage a été rendu à Gaspard Ulliel lors du Festival du film de comédie de L’Alpe d’Huez.

