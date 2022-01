https://fr.sputniknews.com/20220121/pres-de-19000-classes-fermees-en-france-un-record-depuis-le-debut-de-la-pandemie-1054530075.html

Près de 19.000 classes fermées en France, un record depuis le début de la pandémie

Près de 19.000 classes fermées en France, un record depuis le début de la pandémie

Ce sont 18.786 classes qui sont actuellement fermées en France à cause de la pandémie de Covid-19, soit 3,56% des 527.200 du pays, a annoncé vendredi le... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T11:42+0100

2022-01-21T11:42+0100

2022-01-21T11:57+0100

covid-19

france

école

éducation

pandémie

ministère français de l'education

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1045551353_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_301891f0801003cba81f08d16d3af410.jpg

Ce chiffre est en nette hausse et représente un record depuis le début de la pandémie en France. Vendredi dernier, le nombre des classes fermées pour cause de pandémie s’élevait à 14.380.Selon le ministère, 152 établissements scolaires sont actuellement fermés en raison du Covid-19 dont 140 écoles, 11 collèges et un lycée, et 463.197 élèves ont été testés positifs sur les 7 derniers jours, en hausse de 3,79 % par rapport à la semaine dernière.Côté personnels de l’éducation nationale, le ministère fait état de 30.774 nouvelles contaminations, soit un rebond de 2,56% en une semaine.Dans le sillage de la cinquième vague épidémique en France et pour protester contre les protocoles sanitaires mis en place dans les écoles, les syndicats des personnels de l’éducation et des parents d’élèves ont observé une grève jeudi, une mobilisation moins importante que celle de la semaine dernière.La veille, le gouvernement a dévoilé les détails d'une levée progressive des restrictions visant à freiner la propagation de la pandémie, qui continue de toucher des centaines de milliers de Français par jour. Jeudi, l'agence Santé publique France a fait état de 425.183 nouveaux cas en 24 heures.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, école, éducation, pandémie, ministère français de l'education