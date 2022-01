https://fr.sputniknews.com/20220121/retour-de-valls-il-se-dit-pret-a-travailler-avec-macron-ou-pecresse-1054538336.html

Retour de Valls: il se dit prêt à "travailler" avec Macron ou Pécresse

Retour de Valls: il se dit prêt à "travailler" avec Macron ou Pécresse

"Politique jusqu'au bout des doigts", selon sa propre expression, Manuel Valls s'est dit disponible pour travailler avec le Président français actuel ou la... 21.01.2022, Sputnik France

L'ex-Premier ministre français et ancien conseiller municipal de Barcelone Manuel Valls, qui a récemment déclaré que "la possibilité de gouverner" faisait partie de son ADN, a donné des précisions.L’ancien Premier ministre a également marqué ses priorités: "la lutte contre les extrêmes, la construction européenne, le réchauffement climatique, la maîtrise de notre immigration, la priorité au nucléaire".Après avoir officialisé sa démission de son poste de conseiller municipal de Barcelone en août 2021 pour rentrer en France, il s'est dit prêt à répondre à toute sollicitation, "peu importe la place" qu'on lui attribuera dans la lutte contre un "bloc national-populiste" représenté par Marine Le Pen et Éric Zemmour."Je pense que l’expérience de l’ancien Président de la République, de l’ancien Premier ministre, de l’ancien responsable politique, elle peut être utile, peu importe la place", insiste-t-il.Manuel, qui vient de publier " Zemmour, l'Antirépublicain" pour apporter une réponse républicaine à l’ex-polémiste, s’est déjà exprimé sur l’impossibilité d’une union des gauches avec les écologistes et sur l’impuissance du Parti socialiste."Gouverner de nouveau"Par ailleurs, il a plusieurs reprises rappelé qu'il n'avait pas fait une croix sur ses ambitions politiques, proposant ainsi ses services au gouvernement actuel ou à celui d’après."Gouverner de nouveau, je suis fait pour ça, j'aime ça, j'ai cette passion. Je suis un politique jusqu'au bout des doigts [...]. Je pense que l'expérience peut être utile [...]. Je fais partie de ceux qui disent que l'on n'utilise pas assez bien les anciens Présidents de la République et les anciens Premiers ministres", expliquait-il le 16 janvier sur BFMTV.Quelques jours plus tôt, le 11 janvier sur Europe 1, il avait été encore plus direct: "Je suis très franc: si un jour, j'ai la possibilité de gouverner de nouveau, de participer à l'action du pays [...]. C'est mon ADN, je suis fait pour cela ".

