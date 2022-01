https://fr.sputniknews.com/20220121/somalie-plus-de-32-millions-de-personnes-affectees-par-la-secheresse-1054529368.html

Somalie: plus de 3,2 millions de personnes affectées par la sécheresse

La sécheresse qui sévit dans plusieurs régions de la Somalie a affecté plus de 3,2 millions de personnes, selon un rapport du Bureau des Nations unies pour la... 21.01.2022, Sputnik France

La dernière saison des pluies, entre octobre et décembre, a été mauvaise et a aggravé la sécheresse dans certaines parties de la Somalie, explique l'OCHA dans son dernier rapport sur la situation de la sécheresse, indiquant que le phénomène devrait s'intensifier à travers le pays, qui s'attend en début de cette année à une quatrième saison consécutive de pluies insuffisantes.Le rapport souligne que la sécheresse, qui a fait 245.000 déplacés à l'intérieur du pays, accentue les vulnérabilités engendrées par les conflits, les chocs climatiques et les épidémies, notant que la production agricole et animale a été fortement impactée, ce qui a entraîné une forte baisse du pouvoir d'achat et de l'accès à la nourriture.Les dernières projections de sécurité alimentaire montrent qu'entre février et mai prochains, 4,6 millions de Somaliens seront confrontés à une insécurité alimentaire allant du niveau de crise à l'urgence, prévient l'agence onusienne, ajoutant que les épidémies causées par le manque d'accès à une eau et une hygiène propres et suffisantes devraient augmenter, à mesure que la sécheresse s'aggrave.

Maghreb Arabe Presse

