La dame au studio squatté qui a tenté de s’immoler devant la mairie de Paris a été filmée – vidéo

La dame au studio squatté qui a tenté de s’immoler devant la mairie de Paris a été filmée – vidéo

Une quinquagénaire s’est aspergée d’essence puis a allumé un briquet afin d'alerter les autorités de Paris sur son appartement occupé illégalement. Le moment... 21.01.2022, Sputnik France

Femme de ménage âgée de 59 ans, elle a hérité d’un studio dans le Quartier latin, rue Saint-Séverin, mais il est squatté depuis des années. Pour attirer l’attention des autorités et afin qu’elles expulsent les occupants illégaux, elle a décidé de s’immoler sur le parvis de la mairie. Voici les images.Dans la séquence on voit la femme devant les fenêtres d’Anne Hidalgo. Comme le précise Le Parisien, elle s’est aspergée d’essence et a allumé un briquet avant que son geste ne soit interrompu par un équipage de police secours.Les pompiers ont ensuite emmené la victime à l’hôpital"On n’y croit plus"Depuis 2018, cette quinquagénaire se bat avec son frère et sa sœur pour un studio de 26m2 dont ils ont hérité, et qui est occupé, sans bail, depuis 2010 par une famille avec ses trois enfants.Selon Le Parisien, le trio, aux revenus modestes, a dû s’acquitter des charges, et même de 15 jours de nuits d’hôtel pour leurs squatteurs lors des travaux qu’ils ont également dû payer.Le tribunal prévoie d’examiner le dossier le 22 mars. Cependant, malgré les nouvelles dispositions qui ont durci il y a un an la loi anti-squat prévoyant une procédure d’expulsion en 72 heures, "on n’y croit plus", déplore le frère qui assure qu’ils ont même appelé une élue de droite qui a répondu: "On ne peut rien faire pour vous".

