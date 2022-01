https://fr.sputniknews.com/20220121/thailande-approbation-de-la-vaccination-des-enfants-ages-de-5-a-11-ans-1054530842.html

Thaïlande: approbation de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans

Thaïlande: approbation de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans

Le Centre thaïlandais d'administration de la situation Covid-19 (CCSA) a approuvé le vaccin de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans, a indiqué le porte-parole... 21.01.2022, Sputnik France

Trois millions de doses de vaccin Pfizer Covid-19 devraient arriver dans le Royaume le 26 janvier pour vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans, rapportent, de leur côté, les médias.Le programme de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans débutera pour ceux présentant des problèmes de santé, dont l'asthme et l'obésité.Le ministère thaïlandais de la Santé a enregistré une augmentation du taux d'infection parmi les étudiants depuis début janvier. Les infections sont élevées chez les 13-19 ans et au moins un étudiant infecté par le Covid-19 âgé de moins de 18 ans est décédé depuis novembre.Jusqu'à présent, 4,5 millions d'adolescents sur cinq millions âgés de 12 à 18 ans ont reçu une première injection et un peu plus de 4 millions ont reçu une seconde injection.

