Un Français sur deux se dit choqué par le voyage de Blanquer à Ibiza

Le séjour de Jean-Michel Blanquer à Ibiza, en pleine vague Omicron, semble indigner non seulement les enseignants et certaines personnalités politiques, mais aussi presque la moitié de la population française.Selon un sondage BVA pour Orange et RTL publié ce 21 janvier, un Français sur deux (48%, dont 27% "beaucoup") s’est déclaré choqué par le fait que le ministre se soit trouvé sur cette île espagnole au moment des annonces du nouveau protocole sanitaire, à un jour de la rentrée.Parmi les 52% de personnes qui n’y ont pas particulièrement trouvé quelque chose de révoltant, 26% ne sont pas choqués du tout.L’attitude du ministre, membre de LREM, a choqué un tiers des sympathisants de son camp politique (35%). Cette proportion est un peu plus élevée chez ceux qui se définissent à droite (44%) et même presque deux fois plus chez les sympathisants de gauche (62%).L’enquête a été réalisée sur Internet auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française majeure, les 19 et 20 janvier 2022.Blanquer en pleine tourmenteSuscitée par l’enchaînement des protocoles sanitaires jugés peu compréhensibles à l’école, la vague de colère a débouché dans un premier temps sur une grève massive le 13 janvier. Selon le ministère de l’Éducation, 38,5% des enseignants y ont pris part, un chiffre contrastant avec celui annoncé par SNUipp, premier syndicat du primaire (75%).Les révélations faites par Mediapart sur le lieu où le ministre a passé ses vacances, confirmées ensuite par les autorités, ont attisé le ressenti, de nombreux responsables politiques exigeant même sa démission.Parmi ceux-ci figurent le député européen Yannick Jadot, Florian Philippot, chef de file des Patriotes et François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, tous trois candidats à la présidentielle. On y trouve également Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale.Grèves et manifestationsLes explications que Jean-Michel Blanquer a publiquement présentées ne semblent pas avoir atténué la grogne. Diverses manifestations ont déjà eu lieu partout en France, parfois même parodiques.Arborant des masques à son effigie, une dizaine de personnes ont mimé son voyage à Ibiza, dansant le 19 janvier devant le ministère de l’Éducation. Malgré le froid, elles étaient vêtues de tenues estivales, voire de maillots de bain. Parmi elles figurait un homme, palmes aux pieds, qui lui ressemblait et était habillé en veste de costume.À Carcassonne, une trentaine de personnes ont manifesté le 20 janvier, en musique, écrit l’Indépendant, imitant le ministre à Ibiza. La journée a également été marquée par une nouvelle grève avec un faible taux de participation de 2% environ, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale.Une nouvelle grève "massive", cette fois-ci interprofessionnelle, est prévue pour le 27 janvier, d’après les annonces faites par les syndicats SNUipp-FSU, CGT Educ’action, FO et SUD Éducation.

