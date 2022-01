https://fr.sputniknews.com/20220121/yemen-plus-de-60-morts-dans-un-raid-aerien-selon-save-the-children-1054535141.html

Yémen: plus de 60 morts dans un raid aérien, selon Save the Children

Yémen: plus de 60 morts dans un raid aérien, selon Save the Children

Trois enfants et plus de 60 adultes ont été tués vendredi dans des raids aériens au Yémen, a déclaré l'ONG Save the Children sans donner d'autres détails... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T15:18+0100

2022-01-21T15:18+0100

2022-01-21T15:27+0100

yémen

arabie saoudite

onu

frappe aérienne

coalition

save the children

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101538/07/1015380717_0:70:3500:2039_1920x0_80_0_0_de253af60751720a78bfea10b9b93b61.jpg

D'après un témoin interrogé par Reuters, une frappe aérienne a touché une prison de la province de Saada, dans le nord du pays, tuant plusieurs personnes, dont des migrants africains.Selon la chaîne de télévision yéménite Al Masirah, contrôlée par les Houthis, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées lors de l'attaque. La chaîne a également montré des images d'hommes tentant de dégager les décombres pour atteindre les personnes piégées sous les gravats, ainsi que les blessés à l'hôpital al-Djamhouri de Saada.Aucun bilan précis n'a encore été annoncé de source officielle.La coalition sous commandement saoudien a intensifié ses frappes aériennes sur des cibles militaires houthies, après que le mouvement chiite, soutenu par l'Iran, a mené lundi un assaut sans précédent contre les Émirats arabes unis, pays membre de l'alliance, tiré des missiles et envoyé des drones contre des villes saoudiennes.Internet a été coupé vendredi dans tout le Yémen (à l'exception de la ville d'Aden, dans le sud du pays), une panne attribuée par les médias houthis à un raid de la coalition saoudienne sur une installation de télécommunications dans la province de Hodeïdah.Jeudi, la coalition avait fait état d'opérations visant des "capacités militaires des Houthis" à Hodeïdah, des plates-formes de lancement de missiles balistiques dans la province d'Al-Baïda, dans le centre du pays, et des cibles militaires à Sanaa, la capitale yéménite, sous contrôle houthi.Le conflit, dans lequel la coalition intervient depuis mars 2015, a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions d'autres et poussé le Yémen au bord de la famine.L'envoyé des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a exprimé vendredi sa vive inquiétude face à l'escalade militaire.

yémen

arabie saoudite

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

yémen, arabie saoudite, onu, frappe aérienne, coalition, save the children