"Communautarisme dès le plus jeune âge": des poupées sans visage à Roubaix font polémique

Un extrait de l’émission Zone interdite sur M6, dont le nouvel épisode doit paraître le 23 janvier, a indigné le député européen Gilbert Collard qui a annoncé sa décision de quitter le Rassemblement national pour rejoindre le parti d’Éric Zemmour. Il a dénoncé un "communautarisme dès le plus jeune âge" qu’il juge "insupportable".Il s’agit d’un reportage filmé à Roubaix. Amine El Bahi, originaire de la ville et juriste en droit public de 25 ans, s’y inquiète de plusieurs manifestations de "communautarisme" qui "nourrissent d’une certaine façon l’islamisme radical".Des jouets sans visageÀ titre d’exemple, il montre aux journalistes des boutiques qui vendent des niqabs, déplorant une sorte d’"appel" adressé aux jeunes "à s’exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l’islam".Il attire l’attention sur les jouets également en vente. Leur point commun: les poupées n’ont pas d’yeux, de bouche et de nez dessinés. Une vendeuse explique que de telle manière les fabricants se conforment à la demande de l’islam de ne pas reproduire le visage créé par Allah. Elle affirme que les enfants s’y adaptent et que cela "ne les perturbe pas du tout". Un autre magasin vend également des ours blancs en peluche qui n’ont pas d’yeux.Interdit par l’islamLes auteurs de l’émission expliquent que ce sont "les courants de l’islam radical" qui interdisent toute représentation humaine. Ils montrent ensuite des livres pour enfant vendus dans une librairie. Les personnages illustrés ont également les traits complètement effacés.Interrogé sur le sujet par Zone Interdite, le sociologue Bernard Rougier y voit "une manière de montrer que dès l’enfance on va être meilleur musulman que les autres et sous-entendu, les autres ne sont pas des bons ni des vrais musulmans". Donc, "c’est l’introduction d’un principe idéologique dans le monde de l’enfance" ce qui est "assez inquiétant".La classe politique responsable? Outre Gilbert Collard, d’autres personnalités ont réagi à la publication de la vidéo. Ainsi, Hélène Laporte, député RN au Parlement européen, a déploré "des quartiers entiers" qui sont "laissés aux mains de l’islam radical". La chroniqueuse Zohra Bitan estime que si cela existe "c’est parce qu’une classe politique l’a permis voire favorisée et la majorité des Français n’a rien vu venir". L'essayiste Céline Pina évoque finalement "l’emprise islamiste à Roubaix" et estime que ce sont des faits similaires qui sont responsables de "la montée de l’extrême-droite" en non "un soi-disant racisme systémique".Une menace pour le pays?Une étude Ifop publiée le 4 janvier montre que 66% des personnes sont d’accord pour dire que l’identité de la France est en train de disparaître. Cependant le communautarisme (71%) est devancé par l’affaiblissement économique (82%), la désindustrialisation (82%), le chômage (77%) et la dette (75%).Dans le même temps, 64% des personnes interrogées ont pointé l’islam comme une menace pour l’identité nationale et 53% ont jugé que la France était "avant tout un peuple de race blanche et de religion chrétienne".

