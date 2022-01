https://fr.sputniknews.com/20220122/damas-accuse-lus-air-force-de-tuer-des-civils-a-hassake-1054556817.html

Damas accuse l’US Air Force de tuer des civils à Hassaké

Damas accuse l’US Air Force de tuer des civils à Hassaké

Les autorités syriennes en appellent au Conseil de sécurité de l’Onu pour protéger les civils qui sont visés par des raids de l’aviation américaine à Hassaké... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T22:49+0100

2022-01-22T22:49+0100

2022-01-22T22:50+0100

syrie

hassaké

us air force

forces démocratiques syriennes (fds)

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101785/84/1017858454_0:159:3104:1905_1920x0_80_0_0_03cb435b834103e485df96d5cd8a6035.jpg

Plusieurs civils ont trouvé la mort dans les frappes indiscriminées réalisées par la Force aérienne américaine dans la ville de Hassaké, chef-lieu du gouvernorat éponyme où se poursuivent des combats entre formations kurdes et terroristes, a annoncé le ministère syrien des Affaires étrangères.Selon le communiqué ministériel retransmis par l’agence Sana, "des femmes, des enfants et des vieillards" ont été victimes de "ces actions barbares".Dans ce contexte, Damas exhorte le Conseil de sécurité des Nations unies à "assumer ses responsabilités [...] dans la protection des civils dans le nord et le nord-est de la Syrie" et réclame de nouveau "le retrait des forces d’occupation américaines" de la région.Attaque de Daech* contre la prison de GhwayranPlus tôt dans la semaine, des combattants de Daech* ont attaqué la prison de Ghwayran à Hassaké, où sont détenus des milliers de djihadistes présumés. L’attaque contre le site contrôlé par les Forces démocratiques syriennes (FDS) kurdes a déclenché des combats à l’intérieur ainsi qu’à proximité du centre de détention.Selon les médias locaux, plus de 100 djihadistes se sont évadés de la prison avant d’être rattrapés par les Kurdes, qui ont en plus éliminé une soixantaine d’assaillants.Des dizaines de prisonniers seraient encore en fuite, et les FDS poursuivent le nettoyage des quartiers dans le sud de Hassaké, indique l’agence Firat. Des avions de l’US Air Force participent également à l’opération.*Organisation terroriste interdite en Russie

syrie

hassaké

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

syrie, hassaké, us air force, forces démocratiques syriennes (fds), daech