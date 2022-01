https://fr.sputniknews.com/20220122/des-gilets-jaunes-manifestent-a-paris-contre-le-pass-vaccinal-qui-sapprete-a-entrer-en-vigueur-1054548102.html

Des Gilets jaunes manifestent à Paris contre le pass vaccinal qui s’apprête à entrer en vigueur

Des Gilets jaunes manifestent à Paris contre le pass vaccinal qui s’apprête à entrer en vigueur

Ce quatrième samedi de janvier, la capitale française sera le lieu de plusieurs rassemblements visant à dénoncer le pass vaccinal qui entrera en vigueur pour... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T14:22+0100

2022-01-22T14:22+0100

2022-01-22T14:22+0100

covid-19

france

paris

manifestation

gilets jaunes

pass vaccinal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1054548143_0:345:2048:1497_1920x0_80_0_0_2d12410ef32d8c0ba8d95e617313af13.jpg

Validé par le Conseil constitutionnel, le pass vaccinal sera nécessaire dès le 24 janvier à partir de 16 ans. À l'approche de cette date, quatre manifestations ont été organisées ce samedi 22 janvier à Paris pour le contester.Les manifestants se rassemblent à l'appel des Collectifs de Gilets jaunes, ainsi que du candidat à la présidentielle Florian Philippot.La première action se tient de 10h30 à 13 heures place de la République de façon statique. La deuxième commence à 14 heures pour suivre le trajet de place d’Anvers à Nation.Les deux autres cortèges démarrent à14h30: avec un parcours prévu de la place de Barcelone à la place Pierre-Laroque, et de la place de la Bastille à la place d’Italie respectivement.Les membres du Conseil constitutionnel ont approuvé le 21 janvier l'essentiel du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal auquel il sera possible de mettre fin dès lors qu'il ne sera plus nécessaire.Plus tôt dans la semaine, la France a enregistré plus de 460.000 nouvelles contaminations au Covid-19, un antirecord depuis le début de l'épidémie.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

france, paris, manifestation, gilets jaunes, pass vaccinal