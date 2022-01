https://fr.sputniknews.com/20220122/eau-la-suisse-et-le-niger-signent-un-accord-de-cooperation-1054548598.html

Eau: la Suisse et le Niger signent un accord de coopération

Eau: la Suisse et le Niger signent un accord de coopération

Le gouvernement du Niger et la Confédération suisse ont signé, vendredi à Niamey, un accord portant sur le Mécanisme du Fonds Commun du Programme Sectoriel... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T14:36+0100

2022-01-22T14:36+0100

2022-01-22T14:36+0100

niger

suisse

afrique

eau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1045289502_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_446900891b5b60357e0b1075eb54501f.jpg

Le document a été paraphé par le ministre d'Etat nigérien, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Massaoudou Hassoumi et l’Ambassadeur de la Confédération suisse au Niger avec Résidence à Abuja (Nigeria), Georg Steiner, rapporte l'Agence nigérienne de presse (ANP).Cet accord a pour objectif général d’assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour toute la population du Niger, en garantissant un accès universel et équitable à l’eau potable et à un coût abordable à l’horizon 2030, précise ANP.Dans son allocution, indique l'Agence, le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Massaoudou Hassoumi s’est dit "honoré" de procéder à la signature du présent accord, qui porte sur le Mécanisme du Fonds Commun du Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement pour la période allant du 12 janvier 2022 à décembre 2023.Financé par la Confédération suisse à hauteur de quatre millions de francs suisses (CHF 4.000.000), soit l’équivalent de deux milliards quatre cent millions de francs CFA (2.400.000.000 FCFA), le programme à base de l’accord a pour objectif général d’assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et assainissement pour toute la population du Niger, en assurant un accès universel et équitable à l’eau potable à un cout abordable à l’horizon 2030, a expliqué M. Massaoudou.Il a précisé qu’il s’agit "d’un programme très important pour le Niger en ce qu’il cadre parfaitement avec le programme de la renaissance acte 3, avec comme cible l’accès à l’eau potable pour tous".Pour sa part, l’Ambassadeur de la Confédération suisse au Niger, Georg Steiner, a rappelé que "la coopération suisse, depuis 40 ans, accompagne le Niger dans différents secteurs de son développement socio-économique, qu’il s’agisse de l’éducation, de la formation professionnelle, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la gouvernance et de la décentralisation"."Cette contribution supplémentaire au Mécanisme du Fonds Commun de 4 millions CHF, pour la durée 2022-2023, est un bon mécanisme qui canalise les contributions des PTF pour appuyer l’implémentation du cadre national sur l’eau et l’assainissement, "Programme Eau, Hygiène et Assainissement" pour la période 2016-2030 (PROSEHA)", a expliqué l’Ambassadeur.Le diplomate suisse a précisé que "cette contribution, de deux ans, a un caractère pilote qui vise à exploiter la fonctionnalité d’un mécanisme national relativement nouveau et qui vise à avancer la décentralisation du secteur de l’hydraulique"."A l’issu de cette phase pilote, si des progrès satisfaisants sont obtenus, ce dont je ne doute point, les interventions suisses dans le secteur, à travers des mandataires, seront progressivement remplacées par des contributions au Mécanisme du Fonds Commun de l’Hydraulique, dans une logique d’appui accru des structures nationales", a-t-il rassuré.

niger

suisse

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, suisse, afrique, eau