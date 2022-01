https://fr.sputniknews.com/20220122/fabien-roussel-propose-le-permis-gratuit-aux-moins-de-25-ans-1054552362.html

Fabien Roussel propose le permis gratuit aux moins de 25 ans

Fabien Roussel propose le permis gratuit aux moins de 25 ans

Le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, a proposé samedi de rendre le permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans, et favoriser... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T17:49+0100

2022-01-22T17:49+0100

2022-01-22T18:06+0100

présidentielle 2022

france

sondage

élection présidentielle

campagne électorale

permis de conduire

présidentielle française 2022

fabien roussel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1053957196_0:1273:2048:2425_1920x0_80_0_0_ffbfe3873242b73c3b428724be0554be.jpg

La question des déplacements en voiture personnelle "est une question d'égalité qui se pose pour beaucoup de Français [...] qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour se déplacer", notamment dans les zones rurales, a défendu Fabien Roussel invité au 13H de TF1.Fabien Roussel propose également aux possesseurs de véhicules polluants une nouvelle prime à la conversion s'appliquant aux voitures d'occasion, et pouvant aller jusqu'à 10.000 euros."Je veux lutter contre la pollution, parce que c'est nocif pour la santé, mais sans taper sur les classes populaires, sans taper sur la classe ouvrière, sur les classes moyennes", a insisté le candidat du PCF, qui revendique d'incarner dans la campagne présidentielle une "gauche populaire".Le pouvoir d'achat et le travail seront au cœur du programme de Fabien Roussel, qui doit être dévoilé lundi.M.Roussel est crédité samedi de 2,5% des intentions de vote dans un sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, sondage, élection présidentielle, campagne électorale, permis de conduire, présidentielle française 2022, fabien roussel