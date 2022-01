https://fr.sputniknews.com/20220122/incidents-en-marge-dune-manifestation-dantifas-a-nantes---video-1054552518.html

Incidents en marge d'une manifestation d'antifas à Nantes - vidéo

Incidents en marge d'une manifestation d'antifas à Nantes - vidéo

Deux personnes ont été interpellées, dont l'une a été placée en garde à vue, à la suite d'incidents intervenus en marge d'une manifestation d'antifascistes...

Une marche aux flambeaux a débuté vers 19h00, rassemblant environ 600 personnes "contre le fascisme, le capitalisme, l'autoritarisme", avec fumigènes et feux d'artifices."À bas l'État, les flics et les fachos", ont scandé les manifestants, selon des vidéos diffusées sur Twitter.La vitrine d'un magasin Zara a été brisée et la devanture d'un Monoprix dégradée, selon une source policière. Des projectiles ont été lancés en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes.La manifestation s'est ensuite dirigée vers un "bar réputé pour accueillir des militants d'extrême droite", selon le média "autonome et engagé" Nantes Révoltée.Un serveur et un client du bar ont été blessés dans une altercation avec les militants antifas, mais ils n'ont pas souhaité déposer plainte, selon des sources policières.La maire PS de Nantes Johanna Rolland a condamné "les dégradations dont notre centre-ville a été l'objet".La présidente LR de la région Pays de la Loire Christelle Morançais a elle condamné des faits "extrêmement graves".Au même moment, une messe en mémoire de Louis XVI guillotiné le 21 janvier 1793 s'est tenue "sans débordement" à l'église Saint-Clément, non loin du cortège de la manifestation, selon les sources policières.

