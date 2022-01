https://fr.sputniknews.com/20220122/jai-recu-un-coup-de-poing-sur-le-menton-un-depute-lrem-agresse-par-des-anti-pass-a-perpignan-1054555788.html

"J'ai reçu un coup de poing sur le menton": un député LREM agressé par des anti-pass à Perpignan

"J'ai reçu un coup de poing sur le menton": un député LREM agressé par des anti-pass à Perpignan

Le député LREM Romain Grau, ainsi qu'un conseiller parlementaire du ministre de la Justice et un des voisins du parlementaire, ont été "violemment" pris à... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T22:19+0100

2022-01-22T22:19+0100

2022-01-22T22:52+0100

france

agression

députés

la république en marche! (lrem)

covid-19

coronavirus sars-cov-2

passeport sanitaire

pass vaccinal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1054548440_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_7b1c1ba8961c84cc4acaf41a1ff30f31.jpg

"Je travaillais avec Guillem Gervilla, conseiller parlementaire d'Éric Dupond-Moretti, quand d'un seul coup on a entendu une horde de personnes se diriger vers la permanence puis taper sur les vitres", a affirmé Romain Grau à l'AFP, estimant leur nombre à plus de 250."Nous sommes sortis leur parler et là, nous avons été pris à partie très violemment. Ils voulaient clairement nous faire craquer avec des insultes assez lourdes", a-t-il ajouté."Nous avons finalement réussi à nous exfiltrer à l'étage et ils se sont dispersés après avoir cassé une vitre", a-t-il indiqué.Romain Grau a fait part de sa volonté de porter plainte dimanche.Mercredi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violence volontaires aggravées" après l'agression le 15 janvier d'une équipe de journalistes de l'AFP couvrant un rassemblement anti-pass.Mobilisation à deux jours de l'entrée en vigueur"Près de 38.000 manifestants", dont 5.200 à Paris, ont participé samedi aux manifestations contre le pass vaccinal en France, soit une participation en nette baisse par rapport à samedi dernier (54.000), selon des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur.Deux jours avant l'entrée en vigueur du pass vaccinal, 171 actions ont été dénombrées dans le pays, a précisé le ministère.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, agression, députés, la république en marche! (lrem), covid-19, coronavirus sars-cov-2, passeport sanitaire, pass vaccinal