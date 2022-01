https://fr.sputniknews.com/20220122/la-coree-du-sud-depasse-la-barre-des-6000-cas-de-covid-1054550534.html

La Corée du Sud dépasse la barre des 6.000 cas de Covid

Le pays asiatique a enregistré 6.769 contaminations à la Covid-19, dont 6.482 infections locales, portant le nombre total de cas à 719.269, a indiqué l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA).Les cas journaliers ont légèrement augmenté par rapport aux 6.602 nouvelles infections signalées hier, lorsqu'ils ont bondi à plus de 6.000 pour la première fois en 27 jours après être restés jusqu'à mercredi en dessous de 6.000 depuis le 24 décembre.Le nombre de patients qui ont développé une forme grave de la maladie s'est chiffré à 431, a fait savoir la même source, notant que le pays a rapporté 21 décès supplémentaires dus au Covid-19, portant le total à 6.501.Le nombre de cas importés a atteint 287, portant le total de tels cas à 22.836, selon les autorités sanitaires.Le gouvernement avait relevé, lundi, la taille des rassemblements privés à six contre quatre précédemment. Il a néanmoins décidé de prolonger le couvre-feu à 21h imposé aux restaurants et café jusqu'au 6 février.

