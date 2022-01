La valeur des cryptomonnaies dégringole à Wall Street

https://fr.sputniknews.com/20220122/la-valeur-des-crypto-monnaies-degringole-a-wall-street-1054548749.html

CNBC a rapporté que 150 milliards de dollars ont été perdus suite à la chute des prix des principales cryptomonnaies.Le Bitcoin, la monnaie numérique la plus précieuse au monde, a dégringolé de plus de 15% depuis le début de l'année. En novembre, elle s'échangeait à un niveau record de 68.990 dollars.Ses pairs ont connu une évolution tout aussi défavorable dernièrement. L'Ethereum, qui est la deuxième cryptomonnaie la plus chère, a chuté de près de 8% au cours des dernières 24 heures et se négocie actuellement à environ 2.895 dollars, selon CoinDesk. L'Ethereum a perdu près de 20% de sa valeur depuis le début du mois de janvier.Les investisseurs s'inquiètent des monnaies numériques et d'autres actifs plus risqués depuis que la Réserve fédérale américaine a indiqué qu'elle pourrait mettre fin aux mesures de relance économique de manière plus agressive que prévu.La valeur des cryptomonnaies a également été fortement affectée par la proposition de la banque centrale russe d’interdire les cryptomonnaies, sachant que la Russie est la troisième région du monde pour l'extraction de cryptomonnaies.

