Le fondateur de l'association LGBT "Le refuge" mis en examen pour "viol"

Le fondateur de l'association LGBT "Le refuge" mis en examen pour "viol"

L'un des fondateurs et ex-président de la fondation "Le refuge", qui héberge des personnes homosexuelles rejetées par leurs familles, a été mis en examen pour... 22.01.2022, Sputnik France

"Nicolas Noguier, 44 ans, a été mis en examen pour un fait de viol et un fait d'agression sexuelle", indique Fabrice Belargent dans un communiqué. Le compagnon de M. Noguier, cofondateur et ex-directeur du Refuge, Frédéric Gal, 37 ans, a également été mis en examen "pour deux faits de harcèlement sexuel", ajoute le magistrat.Les mis en examen contestentLes deux hommes ont également été mis en examen "pour travail dissimulé et harcèlement moral sur plusieurs salariés et bénévoles de la fondation". Ils ont été placés "sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les plaignants du dossier et d'exercer une activité en contact régulier avec des mineurs ou des personnes vulnérables", a précisé le représentant du ministère public.Les deux mis en examen ont formellement contesté durant leur garde à vue l'ensemble des faits à caractère sexuel qui leur sont reprochés et "ont produit des éléments à l'appui de leurs déclarations". Ils ont également contesté le travail dissimulé et le harcèlement moral, selon le procureur.Après dix-huit ans à la tête du Refuge, une association importante au sein de la communauté LGBT+, les deux hommes avaient démissionné en février 2021 de leur fonction de président et de directeur après une polémique née en décembre d'un article au vitriol du site d'information Médiapart sur leur gestion interne. Le parquet avait de son côté diligenté une enquête préliminaire en mars 2021 après les plaintes et signalements de particuliers ou d'associations concernant des infractions pénales commises au siège du Refuge à Montpellier et dans certaines de ses antennes réparties sur le territoire national. Certaines faisaient notamment état "de violences sexuelles (viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel) qui auraient été commises par les deux hommes sur des personnes majeures ou mineures accueillies au sein de la structure, a rappelé M. Belargent. Elles faisaient également état du recours au bénévolat pour des tâches qui auraient normalement du être dévolues à des salariés et des comportements pouvant relever du harcèlement moral au préjudice des bénévoles comme des salariés.Durant l'enquête, un certain nombre de personnes n'ont pas confirmé les faits énumérés dans des écrits initiaux mais cinq ont confirmé avoir été victimes d'infractions à caractère sexuel de la part des deux hommes.Pour Eric Morain, avocat de seize des plaignants du dossier parmi lesquelles figurent quelque femmes, "on est face à quelqu'un qui avait créé un petit univers dans le lequel il était tout puissant, parfois adulé parfois détesté, qui profitait d'une certaine désorganisation de l'association".Le refuge est la seule structure conventionnée par l'Etat qui propose un hébergement et un accompagnement médico-social à des jeunes majeurs vivant dans des situations difficiles parce que victimes d'homophobie. Au niveau national, la fondation compte une trentaine de salariés pour 450 bénévoles.

