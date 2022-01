https://fr.sputniknews.com/20220122/nigeria-des-terroristes-kidnappent-20-enfants-tuent-2-personnes-1054549007.html

Nigeria: des terroristes kidnappent 20 enfants, tuent 2 personnes

Nigeria: des terroristes kidnappent 20 enfants, tuent 2 personnes

Des terroristes ont tué deux personnes et ont enlevé 20 enfants, dans l'Etat de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste au Nigeria, ont indiqué un... 22.01.2022

Des combattants du groupe Etat islamique* en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont envahi le village de Piyemi jeudi, tuant deux hommes et kidnappant 20 enfants, dont treize filles, ont ajouté ces sources.Les membres de l'Iswap, qui portaient des uniformes semblables à ceux de l'armée nigériane, sont entrés dans le village jeudi après-midi, ouvrant le feu, pillant les boutiques et incendiant des maisons sur leur passage, selon des habitants de la zone.Les assaillants, venus de la forêt proche de Sambisa "ont embarqué les 20 enfants dans un camion et les ont conduit dans la forêt", a précisé un autre habitant, Silas John.Un responsable communautaire de la zone de Chibok, Ayuba Alamson, a confirmé ces informations.Les habitants de Piyemi qui avaient fui leur village lors de l'arrivée des terroristes y sont retournés vendredi, après avoir passé la nuit à l'extérieur.Une église a notamment été brûlée par les terroristes, selon un autre habitant.Un responsable des autorités locales a confirmé cette attaque, sans être en mesure de préciser combien de personnes avaient été enlevées.L'Iswap est né en 2016 d'une scission du groupe islamiste Boko Haram*. Il est devenu le groupe terroriste dominant dans le nord-est du Nigeria, multipliant les attaques d'ampleur contre l'armée nigériane.*Organisation terroriste interdite en Russie

