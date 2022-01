https://fr.sputniknews.com/20220122/opposee-au-pass-vaccinal-une-artisan-de-lille-et-vilaine-arrete-de-payer-ses-impots-1054550125.html

Opposée au pass vaccinal, une artisan de l’Ille-et-Vilaine arrête de payer ses impôts

Opposée au pass vaccinal, une artisan de l’Ille-et-Vilaine arrête de payer ses impôts

Une Bretillienne, indignée par la diminution de ses droits, ainsi qu’elle perçoit le pass sanitaire en train de devenir vaccinal, a décidé de ne plus payer ses... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T15:31+0100

2022-01-22T15:31+0100

2022-01-22T15:32+0100

covid-19

france

covid-19

pass vaccinal

opposition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1054531832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d87693b66de54c669ed251ae6a05212.jpg

Alors que le pass vaccinal, validé vendredi par le Conseil constitutionnel, va entrer en vigueur le 24 janvier, tout le monde n’est pas prêt à l’accepter. Certains choisissent même de s’y opposer par les actes, comme cette femme de 53 ans, artisan de l’Ille-et-Vilaine.Non vaccinée contre le Covid-19, Hélène Gerray, mère de quatre enfants et grand-mère de trois petits-enfants, ne supporte plus de vivre "sous cloche" et a donc décidé, sur conseil d’un avocat, de ne plus payer ses impôts, relate Ouest-France.Elle a demandé un sursis de paiement de ses charges professionnelles à l’Urssaf (Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales). "J’ai expliqué que je paierai à nouveau quand je serai redevenue citoyenne", a-t-elle précisé."Privée de liberté""On est en train de rentrer dans une société du tout contrôle", a-t-elle déclaré à Europe 1, déplorant le "chantage": "Faites-vous piquer, sinon vous ne pourrez plus travailler. Faites-vous piquer, sinon vous n'irez plus au restaurant. Mais, c'est pas possible." Elle ne veut pas de cette "société du tout contrôle, du crédit social à la chinoise; avec des bons et des mauvais citoyens" qui est en train de se former.Elle n’en pouvait plusLes propos d’Emmanuel Macron sur "l’emmerdage" des non-vaccinés, prononcés début janvier, ont été la dernière goutte d'eau. Hélène Gerray s’est rendue le 10 janvier à la gendarmerie de Louvigné-du-Désert pour porter plainte contre le Président de la République, le ministre de la Santé Olivier Véran et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal "pour propos diffamants et incitation à la haine".Cette mesure lui est venue en tête parallèlement à un Corrézien de 63 ans, qui avait fait de même deux jours avant, ayant jugé les propos de M.Macron "discriminatoires" envers les personnes non vaccinées. Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal à partir de 16 ans a été validé par le Conseil constitutionnel le 21 janvier. À partir du 24 janvier, un test négatif ne suffira plus pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Il faudra pouvoir justifier d'un statut vaccinal. Une exception est faite seulement pour accéder aux établissements et services de santé où un test négatif sera accepté.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

france, covid-19, pass vaccinal, opposition