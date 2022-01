https://fr.sputniknews.com/20220122/paris-recense-le-nombre-le-plus-eleve-doverdoses-fatales-depuis-ces-20-dernieres-annees-1054545601.html

Paris recense le nombre le plus élevé d'overdoses fatales depuis ces 20 dernières années

L’héroïne n’est plus la cause principale des overdoses à Paris. Comme l’indiquent les données du groupe Surdose de la brigade des stups (relevant de la DRPJ), citées par Le Point, ce sont des médicaments de substitution aux opioïdes qui en sont responsables dans la plupart des cas, et surtout la méthadone.Le groupe a de plus établi que l’année 2021 était la plus mortelle depuis 20 ans quant au nombre d’overdoses survenues dans la capitale. 35 décès, dont quatre de mineurs, y ont été recensés contre 11 et 29 en 2020 et 2019 respectivement.Les policiers constatent notamment "une disponibilité croissante" de la méthadone sur le marché illégal. En outre, sa consommation implique "davantage des usagers non initiées ou occasionnels". Ce produit, capable de provoquer une détresse respiratoire et cardiaque, est également utilisé en milieu festif où il est consommé en mode "défonce", précise Le Point.Outre les opiacés et l’héroïne, ce sont la cocaïne et ses dérivés, dont le crack, qui sont régulièrement responsables des morts par overdose même s’ils en représentent une part moins importante. Quant aux drogues de synthèse (3-MMC et méthamphétamines), elles sont responsables en 2021 de moins d’overdoses mortelles qu’en 2020. Un nombre qui reste toutefois important par rapport aux autres genres de stupéfiants.Cinq morts par semaineLe 31 août, durant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, Libération a fait état de cinq morts causées par les opioïdes chaque semaine en France, tout en précisant qu’il s’agissait d’un chiffre "largement sous-estimé".Le quotidien a cité les données de l’Agence nationale du médicament (ANSM) pour 2019, d’après lesquelles quelque 450 personnes sont mortes en France à la suite d’une overdose d’opioïdes et 77 à cause d’une surdose de cocaïne.Statistiques pour l’UE et les USAAu total, selon European drug report 2021, 5.141 morts par overdose ont eu lieu dans les pays de l’Union européenne en 2019.Entre avril 2020 et avril 2021, les États-Unis ont dénombré 100.306 overdoses fatales, une augmentation de 28,5% par rapport à la même période de l'année précédente où 78.056 décès avaient été recensés, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. La ville de San Francisco seule a déploré 650 overdoses fatales en 2021.

