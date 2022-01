https://fr.sputniknews.com/20220122/pekin-reste-en-urgence-totale-a-deux-semaines-des-jo-1054547984.html

Pékin reste en "urgence totale" à deux semaines des JO

Pékin a demandé samedi aux autorités locales de la capitale chinoise de rester en "mode d'urgence totale" alors que la ville continue à faire face à de... 22.01.2022, Sputnik France

Selon Pang Xinghuo, responsable de l'autorité de contrôle des maladies à Pékin, la ville a enregistré 27 cas de contaminations par transmission locale chez des personnes présentant des symptômes et cinq autres cas de transmission locale chez des porteurs asymptomatiques.A Harbin, dans le nord-est du pays, un test préventif de dépistage du COVID-19 sera mené lundi sur quelque 10 millions d'habitants, en amont des vacances du Nouvel An chinois, qui commencent le 31 janvier.Dans d'autres villes en Chine, des restrictions plus strictes ont été imposées ces dernières semaines pour tenter de contrôler la propagation du virus alors que Pékin doit accueillir les JO du 4 février au 20 février.Dans l'ensemble de la Chine continentale, 63 nouveaux cas ont été signalés vendredi contre 73 le jour précédent pour un total de 105.547 cas confirmés au 21 janvier, a annoncé samedi l'autorité sanitaire nationale.

